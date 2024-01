A po shkojmë drejt Luftës së Tretë Botërore?

Një tjetër faktor gjithashtu sipas tij është edhe problemi tek Kina që po ashtu kërkon ribashkimin me Tajvanin dhe çështjet e Iranit.

“Ideja kundër përdorimit të forcës – i cili ishte baza për rendin botëror të pas Luftës së Dytë Botërore,– ka humbur”, thotë ai.

Diggins gjithashtu pohon se Rusia tani po shpenzon më shumë për ushtrinë se shumë prej fuqive të tjera botërore. Sipas tij, do të ketë armëpushim në Ukrainë me gjasa për këtë vit, por definitivisht po vitin tjetër.

“Atëherë do të përballemi me një ushtri të re ruse, që do të përdoret për dëshirat e Putinit – dhe ai ka listë të gjatë të ‘rirregullimeve’ për të korrigjuar atë që ai e sheh si katastrofë pas rënies së Bashkimit Sovjetik”.

“Ne jemi definitivisht në një epokë të paraluftës”, potencoi eksperti. /Telegrafi/