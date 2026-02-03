A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?
Cristiano Ronaldo po planifikon të largohet nga Arabia Saudite, sipas një raporti të publikuar nga gazeta portugeze Record.
Ky informacion ka ngjallur shumë spekulime, duke qenë se pronari i gazetës është vetë ylli portugez.
Të hënën, Ronaldo vendosi të bojkotonte ndeshjen e Al-Nassr kundër Al-Riyadh, një takim që skuadra e tij e fitoi 1-0.
Sipas gazetës së famshme portugeze A Bola, Cristiano është i pakënaqur me mënyrën se si drejtohet klubi dhe pakënaqësia e tij drejtohet ndaj PIF (Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite), i cili menaxhon Al-Nassr.
Dhe se kjo mund të jetë e vërtetë u konfirmua indirekt dje.
Record raportoi se Ronaldo ka një klauzolë në kontratën e tij që i lejon atij të largohet nga Al-Nassr në qershor 2026, dhe se ky opsion është shumë i mundshëm ,si dhe deklaroi gjithashtu se klube nga SHBA-ja dhe Evropa janë të interesuara për shërbimet e Ronaldos.