A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?

A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?

Cristiano Ronaldo po planifikon të largohet nga Arabia Saudite, sipas një raporti të publikuar nga gazeta portugeze Record.

Ky informacion ka ngjallur shumë spekulime, duke qenë se pronari i gazetës është vetë ylli portugez.

Të hënën, Ronaldo vendosi të bojkotonte ndeshjen e Al-Nassr kundër Al-Riyadh, një takim që skuadra e tij e fitoi 1-0.

Sipas gazetës së famshme portugeze A Bola, Cristiano është i pakënaqur me mënyrën se si drejtohet klubi dhe pakënaqësia e tij drejtohet ndaj PIF (Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite), i cili menaxhon Al-Nassr.
Dhe se kjo mund të jetë e vërtetë u konfirmua indirekt dje.
Record raportoi se Ronaldo ka një klauzolë në kontratën e tij që i lejon atij të largohet nga Al-Nassr në qershor 2026, dhe se ky opsion është shumë i mundshëm ,si dhe deklaroi gjithashtu se klube nga SHBA-ja dhe Evropa janë të interesuara për shërbimet e Ronaldos.

MARKETING

Të ngjajshme

Muriqi: Mbappe nuk është rivali im, ai është nga një botë tjetër

Muriqi: Mbappe nuk është rivali im, ai është nga një botë tjetër

Zyrtare: Karim Benzema transferohet te Al-Hilal

Zyrtare: Karim Benzema transferohet te Al-Hilal

Elita e futbollit vendor kthehet më 10 shkurt me derbin Shkëndija–Struga

Elita e futbollit vendor kthehet më 10 shkurt me derbin Shkëndija–Struga

E zbulon gazetari italian: Juventusi e ka ofruar Zhegroven në marrëveshje shkëmbimi

E zbulon gazetari italian: Juventusi e ka ofruar Zhegroven në marrëveshje shkëmbimi

FC Shkupi: Kërkojmë mbështetje për shpëtimin dhe rikthimin e dinjitetit të klubit

FC Shkupi: Kërkojmë mbështetje për shpëtimin dhe rikthimin e dinjitetit të klubit

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë