A po përfundon historia e një legjende: Foto e madhe e Ronaldos po hiqet nga “Old Trafford”

Një mural i madh i Cristiano Ronaldos është larguar sot nga “Old Trafford” pasi u bë publike intervista më e diskutueshme e karrierës së futbollistit portugez.

Në një intervistë për Piers Morgan, Ronaldo “goditi” fort klubin e tij, ku konsiderohej si legjendë.

Ronaldo foli për pronarët, trajnerët dhe punonjësit e klubit, si dhe ish-bashkëlojtarët me të cilët bëri histori në “Old Trafford”.

Prandaj, klubi vendosi ta ndëshkojë ashpër. Edhe pse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, ai pritet të marrë një gjobë prej rreth 1.14 milion euro dhe zgjidhjen e kontratës në janar.

Following the fall-out from his controversial interview, Man Utd have decided to remove Ronaldo’s poster from the Old Trafford #ronaldointerview #RonaldOM

Credit: ESPN, Twitter pic.twitter.com/PbGEJBJ3Lc

— The Skuup (@TSkuup) November 16, 2022