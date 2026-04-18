A po mbështesin votuesit britanikë rikthimin e vendit në BE?

Votuesit në Britaninë e Madhe kanë më shumë gjasa të mbështesin hapur rikthimin e vendit në Bashkimin Evropian sesa çdo marrëveshje të pjesshme apo kompromis, sipas një raporti të publikuar së fundmi.

Gjetjet vijnë në prag të paketës legjislative për rivendosjen e marrëdhënieve mes Britanisë së Madhe dhe BE-së, që pritet të përfshihet në fjalimin e mbretit Charles III më 13 maj.

Qeveria britanike synon të miratojë një ligj të ri që do të lejonte adoptimin e rregullave të tregut të përbashkët përmes legjislacionit dytësor.

Raporti i “Best for Britain”, bazuar në sondazhe të “YouGov”, tregon se plani aktual i qeverisë ka mbështetje të gjerë, por jo të thellë, pasi shumë votues e mbështesin me rezerva duke shpresuar për diçka më të mirë.

Sipas sondazheve, 61% e britanikëve mbështesin afrimin dhe harmonizimin më të thellë me BE-në, por vetëm 19% e mbështesin fort këtë qasje.

Ndërkohë, kur paraqiten opsione konkrete, rikthimi në BE rezulton zgjedhja më e preferuar, me 53% mbështetje, më shumë se alternativa si anëtarësimi në tregun e përbashkët, një bashkim doganor apo largimi i mëtejshëm nga BE.

“Është e qartë se ka pak oreks për zgjidhje të ndërmjetme si bashkimi doganor apo hyrja në tregun e përbashkët, krahasuar me mbështetjen e fortë dhe të ndjerë për anëtarësimin në BE”, tha Naomi Smith, drejtoreshë ekzekutive e “Best for Britain”.

Raporti tregon gjithashtu se mbështetja për BE-në është më e lartë te votuesit e laburistëve (83%), liberal-demokratëve (84%) dhe Partisë së Gjelbër (82%).

Edhe 39% e votuesve konservatorë dhe 18% e votuesve të “Reform UK” mbështesin këtë politikë.

Të dhënat e “YouGov” bazohen në dy sondazhe me mbi 4 000 votues nga i gjithë spektri politik, të zhvilluara në shtator 2025 dhe mars 2026.

 

