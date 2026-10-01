A mori pjesë VLEN në protestat për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së? përgjigjet Arifi

A mori pjesë VLEN në protestat për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së? përgjigjet Arifi

Latif Arifi nga VLEN, në emisionin “Debat në Shenja”, ka folur për qëndrimin e VLEN-it ndaj protestave lidhur me aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Ai tha se VLEN është solidarizuar me të gjitha protestat, por sipas tij, kundërshtarët politikë i kanë “partizuar” ato.

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“Vendimi nuk është i formës së prerë”, tha Arifi, duke kundërshtuar pretendimin se një eksponent i VLEN-it kishte bërë thirrje për të mos marrë pjesë në protestë. Sipas tij, deklarata ishte shprehur vetëm në emër personal, ndërsa mosprania fizike lidhej me, siç e quajti ai, “partizimin e skajshëm” të protestave.

Arifi theksoi se prezumimi i pafajësisë vazhdon ende dhe shprehu bindjen se ish-krerët e UÇK-së do të lirohen.

“Pas UÇK-së as krerët e saj nuk kanë kryer krime. Jam shumë i sigurt që edhe kjo do të korrigjohet”, deklaroi ai.

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