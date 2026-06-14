A ishte penallti në ndeshjen Zvicër – Katar apo jo? FIFA me sqarim zyrtar

A ishte penallti në ndeshjen Zvicër – Katar apo jo? FIFA me sqarim zyrtar

Barazimi 1-1 mes Katarit dhe Zvicrës në fazën e grupeve të Kupës së Botës ka shkaktuar reagime të shumta, me teknologjinë VAR që u vu në qendër të vëmendjes.
Kontestimet nisën pas penalltisë së realizuar nga Breel Embolo për epërsinë e Zvicrës, teksa shumë tifozë dyshuan për një pozicion të mundshëm jashtë loje të Remo Freuler në aksionin që i parapriu golit.

Situata u bë edhe më e diskutueshme pasi arbitri Said Martinez priti rreth tre minuta për konfirmimin nga VAR, ndërsa gjatë kësaj kohe nuk u shfaq asnjë grafikë apo animacion 3D në transmetim.
Pas ndeshjes, FIFA publikoi pamjet grafike dhe sqaroi se lojtari zviceran nuk ishte në pozitë jashtë loje.

MARKETING

Të ngjajshme

Granit Xhaka kritikon bashkëlojtarët: Duhet të dëgjoni atë që kërkon trajneri

Granit Xhaka kritikon bashkëlojtarët: Duhet të dëgjoni atë që kërkon trajneri

Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, fiton garën e parë me Ferrarin

Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, fiton garën e parë me Ferrarin

Ancelotti: Kupa nuk fitohet në ndeshjen e parë, Brazili do të përmirësohet

Ancelotti: Kupa nuk fitohet në ndeshjen e parë, Brazili do të përmirësohet

Pas Ademit dhe Demirit edhe Suhejl Muharemi i jep fund qëndrimit te Rabotniçki

Pas Ademit dhe Demirit edhe Suhejl Muharemi i jep fund qëndrimit te Rabotniçki

Brazili nuk shkëlqen në debutim, skuadra e Ancelottit ndalet nga Maroku

Brazili nuk shkëlqen në debutim, skuadra e Ancelottit ndalet nga Maroku

New York Knicks shpallen kampionë të NBA, fitojnë titullin për herë të parë që nga viti 1973

New York Knicks shpallen kampionë të NBA, fitojnë titullin për herë të parë që nga viti 1973