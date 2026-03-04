“A është kjo foto shumë e fortë?”, Griezmann i hakmerret Barcelonës me një postim brutal
Antoine Griezmann kishte një hesap për të larë me Barcelonën dhe ai mori hak sapo Atletico Madridi siguroi një vend në finalen e Kupës së Mbretit, duke i dërguar të njëjtin mesazh klubit katalunas që Barça i kishte dërguar përmes rrjeteve sociale pas një ndeshjeje Atletico-Barcelona sezonin e kaluar.
Në atë rast, në mars të vitit 2025, Barcelona postoi një foto në llogaritë e saj në rrjetet sociale ku shfaqej Griezmann me njëmbëdhjetë lojtarët e Barçës në sfond, duke qëndruar në një rreth.
“Kjo foto është shumë e fortë”, shkroi Barcelona mbi postim. Mesazhi erdhi pas fitores 4-2 të Barcelonës në ‘Metropolitano’ në një ndeshje të La Ligas ku Atletico fillimisht kishte udhëhequr 2-0.
Këtë të martë, pasi Atletico Madridi siguroi vendin e tyre në finalen e Kupës së Mbretit pavarësisht humbjes 3-0 në Camp Nou, falë fitores së tyre 4-0 në ndeshjen e parë, Griezmann ia ktheu ‘nderin’ ish-skuadrës së tij me të njëjtën shprehje.
Ai përdori një fotografi të tij duke festuar së bashku me dy lojtarë të Barcelonës të shtrirë në bari duke vajtuar eliminimin e tyre në vërshëllimën e fundit.
“A është kjo foto shumë e fortë?”, pyeti ai, duke e shoqëruar frazën me tre emoji fytyrash që mbulonin gojën.
Ndryshe, Atletico dhe Barcelona do të përballen me njëra-tjetrën pas një muaji, në fundjavën e 4 dhe 5 prillit, në La Liga.
Dy rivalët e mëdhenj mund të ndeshen edhe në Ligën e Kampionëve nëse fitojnë kundër Tottenham Hotspur, respektivisht Neëcastle United.