A e parashikoi Musk të ardhmen e ChatGPT?
Elon Musk e kishte menduar prej kohësh se ku mund të arrinte Al.
Në vitin 2020, kur GPT-3 sapo ishte prezantuar, Musk po fliste tashmë për modelet që do të vinin pas tij, përfshirë GPT-5 dhe GPT-6.
Ai argumentonte se, nëse AI do të vazhdonte të përparonte me të njëjtin ritëm, modelet e ardhshme mund të bëheshin gjithnjë e më të vështira për t’u dalluar nga njerëzit më të zgjuar.
Gjashtë vite më vonë, GPT-6 është këtu, duke e bërë parashikimin e tij të atëhershëm edhe më interesant.
Megjithatë, mbetet e hapur pyetja nëse GPT-6, apo ndonjë model tjetër aktual i AI-së, mund të konsiderohet vërtet AGI (Al e përgjithshme).
Por një gjë është e qartë: e ardhmja që Musk imagjinonte në vitin 2020 nuk duket më aq e largët.