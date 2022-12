A duhej të ishte asociacion apo zajednicë?

A është qëllimi i marrëveshjes me të vërtetë zhvillimi i një modeli të bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunave me shumicë serbe, që i mbështesin këto parime themeluese të shtetit kosovar apo kjo e kërcënon integritetin dhe funksionalitetin e shtetit kosovar, duke e kthyer atë në një Republika Sërpska të dytë, duke e shndërruar Kosovën në një shtet të pamenaxhueshëm, ashtu siç është sot Bosnja e Hercegovina post-dejtoniane?

Shkruan: Besim NEBIU, Shkup

Asociacioni i Komunave Serbe ishte një asociacion i planifikuar kinse për vetëqeverisjen e komunave me një popullsi me shumicë serbe në Kosovë, i cili erdhi si rezultat i Marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013, marrëveshje kjo e negociuar dhe lidhur nga qeveritë e atëhershme të Kosovës nën udhëheqjen e Kryeministrit Hashim Thaçi dhe ajo e Serbisë, e udhëhequr nga homologu i tij, Ivica Daçiq, nën ndërmjetësimin e Komisionares së Lartë për Politikë të Jashtme të BE-së, Kethrin Eshton, në cilësinë e mediatorit dhe garantuesit të Marrëveshjes.

Plani i zbatimit për marrëveshjen fillestare të prillit 2013 parashikonte që një Ekip Menaxhues, i përbërë nga përfaqësues nga katër komunat veriore me shumicë serbe, do të hartonte një statut brenda gjashtë muajve nga data e marrëveshjes (d.m.th. tetor 2013) dhe se Asociacioni do të formohej menjëherë pas zgjedhjeve lokale të cilat u mbajtën në fund të vitit 2013-të. Marrëveshja e dytë, e gushtit 2015, parashikonte që Ekipi Menaxhues do ta hartonte Statutin brenda katër muajve nga data e marrëveshjes (d.m.th. deri në fund të dhjetorit 2015) dhe se me një dekret të Qeverisë së Kosovës do të miratohet Statuti me marrëveshje në procesin e dialogut të nivelit të lartë (të ndërmjetësuar nga BE-ja).

Për shkak të reagimit të fuqishëm të shoqërisë kosovare që pasoi pas nënshkrimeve të vitit 2013 dhe 2015, në nivel praktik nuk ka pasur përparim në zhvillimin e një draft-statuti të pranueshëm për të dy palët.

Liderët e Serbisë dhe serbëve në Kosovë, duke e shfrytëzuar gjuhën e paqartë në marrëveshjet përkatëse, kishin tendencë për ta shpallur atë një mjet për autonomi. Marrëveshjet e arritura në vitet 2013 dhe 2015 nuk e përshkruajnë në mënyrë eksplicite se si do të funksionojë Asociacioni.

Duket se Europa, duke ndërmjetësuar një marrëveshje të këtillë, duke i bërë shtypje disproporcionale Hashim Thaçit, ka tentuar të luajë – të shtypë aty “ku pëlcet më lehtë”, pra të krijojë një rrugë anësore për krijimin e një autonomie serbe në Kosovë, si koncesion për pranimin eventual të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.

Zajednicën që u munduan të na e “shesin” për OJQ!

Kuptohet, Zajednica deri më tani nuk u realizua dhe “fajtorin” për ketë duhet ta kërkojmë te qëndresa e fortë e shoqërisë, institucioneve dhe opinionit publik kosovar, i cili me të drejtë e kundërshtoi fuqishëm ketë pazar të keq të Hashim Thaçit me serbët, të ndërmjetësuar nga Perëndimi.

Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, ish-kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, atëbotë pat thënë se themelimi i Asociacionit të Komunave Serbe është në thelb i pranueshëm me Kushtetutën e Kosovës dhe Planin e Ahtisaarit, ndërsa kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po ashtu e pat mbështetur këtë, duke thënë se Kushtetuta e Kosovës lejon Asociacionin e Komunave Serbe, por pa pasur pushtet legjislativ, gjyqësor ose ekzekutiv.

Por, një vendim i dhjetorit 2015 i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës konstaton se shumë elementë të marrëveshjes së gushtit 2015 nuk ishin në përputhje me kornizën kushtetuese të Kosovës. Duke reaguar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, kryeministri i atëhershëm i Kosovës, Isa Mustafa, deklaroi se qeveria e tij do ta dekretojë vetëm një Statut që është në përputhje me opinionin e Gjykatës.

Institucionalizimi i një trupi të komunave me popullatë me shumicë serbe, përveç autonomisë së gjerë që tanimë e gëzojnë komunat e Kosovës dhe mundësive për mbështetje nga Republika e Serbisë, nominalisht tenton t’i japë komunitetit serb në Kosovë një vetëqeverisje mbi shkallën e vetëqeverisjes së konsiderueshme në nivel lokal. Pra, një formë autonomie ose pavarësie nga organet shtetërore të Kosovës.

Por, a kërcënon Asociacioni integritetin dhe funksionalitetin e shtetit kosovar? A është qëllimi i marrëveshjes me të vërtetë zhvillimi i një modeli të bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunave me shumicë serbe, që i mbështesin këto parime themeluese të shtetit kosovar apo kjo e kërcënon integritetin dhe funksionalitetin e shtetit kosovar, duke e kthyer atë në një Republika Sërpska të dytë, duke e shndërruar Kosovën në një shtet të pamenaxhueshëm, ashtu siç është sot Bosnja e Hercegovina post-dejtoniane? A është Asociacioni serb, që në serbisht përkthehet si Zajednica (d.m.th. Bashkësi) një eufemizëm për entitet serb në Kosovë, një ndarje defakto e Kosovës në vija etnike mes pjesës shqiptare dhe asaj serbe?

Qëndrimi i Kurtit dhe i ndërkombëtarëve

Kryeministri i sotëm i Republikës Kosovës, Albin Kurti, një kundërshtues i hershëm dhe pa ekuiovoke i Zajednicës (autor edhe i termit “zajednicë” në formën shqiptare të përdorimit të saj!) edhe nga pozita e Kryeministrit vazhdon ta kundërshtojë çdo krijim të një Asociacionit të Komunave Serbe, i cili në shqip do quhej Asociacion e në serbisht e anglisht do të quhej Zajednicë. Në formën angleze do quhej Community, pra në përputhje me formën dhe versionin serb.

Në një deklarim të tij më 15 nëntor të këtij viti, Kurti e konsideron “Asociacionin si një strukturë ekzekutive e serbëve ,etnikë që do të funksiononte paralelisht me qeverinë e Prishtinës dhe kjo kërkohet nga Beogradi në negociatat e vazhdueshme për normalizimin.”

Sipas Kurtit, “Kushtetuta jonë (e Kosovës) është e papajtueshme me vendosjen e një uniteti etnik serb, sepse thelbi i Kushtetutës së Kosovës është struktura multietnike e shtetit. Kërkesa të tilla për autonomi për zonat me shumicë serbe në veri të Kosovës nuk erdhën as nga popullata vendase. Vetëm Beogradi dëshiron që kjo t’i kompensojë humbjet e pësuara në luftën e Millosheviqit, por kjo nuk është e mundur”.

A e deshi Perëndimi vërtetë bosnjëzimin e Kosovës apo thjesht deshi të gjejë zgjidhjen duke e shtypur më të dobëtin?

Nominalisht, Asociacioni themelohet në përputhje me kompetencat e dhëna nga Karta Europiane e Vetëqeverisjes Lokale, si dhe Ligji i Kosovës sovrane (neni 4 i marrëveshjes). Por, çfarë domethënie ka neni i këtillë, kur njëra palë e marrëveshjes, pra Serbia, e kundërshton haptazi pavarësinë e shtetit kosovar dhe, për më tepër, në Kushtetutën e vetë e sheh atë si pjesë të territorit të saj. Duke qenë se ligjet e Kosovës e shohin Kosovën si shtet të pavarur, ndërsa ligjet e Serbisë e kundërshtojnë pavarësinë e saj, nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje nga ana e Serbisë duket si një veprim cinik, jo edhe shumë i kamufluar. Një statut i përpiluar nga vetë komunat serbe nën kontroll direkt nga Beogradit, s’ka se si nuk do të kishin elemente të autonomisë funksionale shtetërore, pra një shtet serb brenda shtetit kosovar.

Prandaj, duket se Perëndimi nëpërmjet të ashtuquajturit plan franko-gjerman duket se tenton ta korrigjojë qëndrimin rreth Zajednicës. Sipas informatave gjysmake rreth këtij plani, ai kërkon që “Serbia të pajtohet se kërkesa për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe duhet të diskutohet vetëm përbrenda tërësisë së planit franko-gjerman, pra si pjesë e strukturës së përgjithshme të planit”.

Që kjo duket të jetë e vërtetë, indikacion i mirë është ashpërsia e reagimit serb rreth planit. Kryeministrja Bërnabiq, e pyetur me 16 nëntor 2022, rreth raportimeve se çështja e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe është planifikuar të bartet brenda propozimit franko-gjerman për marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë deklaroi se “shpreson që një gjë e tillë, që Asociacioni të bartet në planin franko-gjerman, të jetë ose lajm i rremë ose gjysmë informacion”, ngase, siç u shpreh ajo, “kjo nuk do të kishte kuptim”.

PO OJQ-së së Komunave Serbe, JO Zajednicës

Kjo, natyrisht, nuk do të thotë se beteja për Kosovën sovrane funksionale ka përfunduar. Serbia ka aleatët dhe adutët e vetë. Por, kjo do të thotë se një politikë e drejtë sovraniste për një Kosovë ashtu ndonjëherë kërkon t’i thuhet jo Europës. Sepse, fundja sovraniteti i Kosovës buron nga vullneti, qëndresa dhe vuajtjet e popullit të saj – dhe jo nga dëshira e Europës për të pasur një Kosovë sovrane dhe të pavarur.

Prandaj, modeli i vetëm i pranueshëm është për formim i një OJQ-je të kryetarëve të komunave serbe në Kosovë. Një asociacion i tillë i komunave kosovare tanimë ekziston dhe quhet Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK). Nëse serbët duan të formojnë një të dytë – brenda kësaj kornize – duhet t’u lejohet një gjë e tille, por asnjë pikë më shumë se kjo.