A do të vazhdojë të jetë Lëvizja Besa pjesë e VLEN-it dhe qeverisë? Ja çfarë thotë ministri Durmishi

A do të vazhdojë të jetë Lëvizja Besa pjesë e VLEN-it dhe qeverisë? Ja çfarë thotë ministri Durmishi

Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi në emisionin “Debat në Shenja” i pyetur për zërat rreth largimit të mundshëm të Lëvizjes BESA nga koalicioni qeverisës, dhe se normalisht që ka kritika brenda koalicionit kritika dhe ankesa por se nuk ka parë ndonjë sinjal të tillë që rrezikon funksionimin e koalicionit.
Sa i përket festimit të 28 Nëntorit në Tetovë, Durmishit, tha se në Tetovë është festuar festa e 28 Nëntorit në mënyrë të qetë, duke respektuar traditën simbolet shtetërore, institucionet vendore i njohin obligimet ligjore të cilat i kanë.
“Për ne është e rëndësishme që ndjenjat kombëtare të shqiptarëve të shprehen me dinjitet dhe gkithcka të shkojë qetë dhe pa tension”, deklaroi Durmishi.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Në parim e mbështes protestën kundër Speciales, do jap pëlqim për mbajtjen e saj

Mexhiti: Në parim e mbështes protestën kundër Speciales, do jap pëlqim për mbajtjen e saj

Tërmet me magnitudë 7,6 ballë godet brigjet veriore të Japonisë, shkakton paralajmërim për cunami

Tërmet me magnitudë 7,6 ballë godet brigjet veriore të Japonisë, shkakton paralajmërim për cunami

Durmishi: VLEN po shkon drejt homogjenizimit të plotë!

Durmishi: VLEN po shkon drejt homogjenizimit të plotë!

Zeqirija Ibrahimi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të Alternativës

Zeqirija Ibrahimi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të Alternativës

Durmishi: Për një vit kemi bërë 2500 punësime dhe 800 avancime!

Durmishi: Për një vit kemi bërë 2500 punësime dhe 800 avancime!

Ministri Durmishi paralajmëron fuqizimin e Agjencisë dhe Inspektoratit të Gjuhëve pas Vitit të ri, financat do sigurohen nga ministria

Ministri Durmishi paralajmëron fuqizimin e Agjencisë dhe Inspektoratit të Gjuhëve pas Vitit të ri, financat do sigurohen nga ministria