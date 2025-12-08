A do të vazhdojë të jetë Lëvizja Besa pjesë e VLEN-it dhe qeverisë? Ja çfarë thotë ministri Durmishi
Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi në emisionin “Debat në Shenja” i pyetur për zërat rreth largimit të mundshëm të Lëvizjes BESA nga koalicioni qeverisës, dhe se normalisht që ka kritika brenda koalicionit kritika dhe ankesa por se nuk ka parë ndonjë sinjal të tillë që rrezikon funksionimin e koalicionit.
Sa i përket festimit të 28 Nëntorit në Tetovë, Durmishit, tha se në Tetovë është festuar festa e 28 Nëntorit në mënyrë të qetë, duke respektuar traditën simbolet shtetërore, institucionet vendore i njohin obligimet ligjore të cilat i kanë.
“Për ne është e rëndësishme që ndjenjat kombëtare të shqiptarëve të shprehen me dinjitet dhe gkithcka të shkojë qetë dhe pa tension”, deklaroi Durmishi.