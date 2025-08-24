A do të prodhohet iPhone 17 në Indi?
Bloomberg raporton se Apple po zhvendos pjesën më të madhe të prodhimit të iPhone në Indi, përpara lansimit të serisë iPhone 17 muajin e ardhshëm.
Kompania do të prodhojë të katër modelet atje, dhe për herë të parë, dërgesat e të gjithë serisë për tregun amerikan do të vijnë nga India në lansim.
Ky veprim vjen ndërsa zgjeron prodhimin në pesë fabrika në Indi, përfshirë dy të hapura së fundmi. Apple ka punuar për të zvogëluar varësinë e saj nga Kina për prodhimin e iPhone për SHBA-në.
Sipas Bloomberg, fabrikat e kontrolluara nga Tata Group, një kompani indiane shumëkombëshe me seli në Mumbai, do të përbëjnë deri në gjysmën e prodhimit të iPhone të Indisë gjatë dy viteve të ardhshme, raporton Engadget.
Partneri i hershëm i Apple, Foxconn Technology Group, është gjithashtu i përfshirë përmes qendrës së saj të prodhimit në Bangalore, transmeton Telegrafi.
Seria iPhone 17 pritet të zbulohet në shtator, megjithëse një datë e saktë nuk është njoftuar ende. Modelet e rregullta iPhone 17, 17 Pro dhe 17 Pro Max pritet të njoftohen, së bashku me opsionin e një modeli më të hollë dhe premium në formën e iPhone Air.
iPhone 17e, modeli “buxhetor” i gjeneratës së ardhshme, ka më shumë gjasa të mbërrijë në fillim të vitit 2026 nëse ndjek të njëjtin model si iPhone 16e.
Në SHBA, administrata Trump ka kërcënuar me tarifa për iPhone nëse Apple vazhdon të prodhojë pajisje jashtë vendit.
Megjithatë, Apple njoftoi së fundmi nga Shtëpia e Bardhë se do të investojë 100 miliardë dollarë shtesë në SHBA, si pjesë e një programi të ri “Made in America”.
Kjo u njoftua si pjesë e investimit të përgjithshëm prej 600 miliardë dollarësh të Apple, për të prodhuar më shumë komponentë brenda vendit.
Ndërsa India është ndër shumë vendet që përballen me peizazhin tarifor në ndryshim të administratës Trump, Bloomberg raportoi më parë këtë verë se iPhone-t e importuar nga India deri më tani kanë shmangur tarifat. /Telegrafi/