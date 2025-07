A do të kemi një lojë të re Need for Speed?

Lajme të këqija vijnë për fansat e serisë "Need for Speed", dhe një lojë e re nuk duket askund në horizont. Seria "Need for Speed" mund të jetë në telashe, të paktën për momentin, dhe fotografi Matthew Everingham, i cili shpesh punonte për faqen e internetit Speedhunters, deklaroi në postimet në rrjetet sociale se Electronic Arts "e la Need for Speed në pritje" dhe "e parkoi në heshtje" këtë seri. EA nuk ka lëshuar një deklaratë zyrtare mbi fatin e ekskluzivitetit "Need for Speed", por disa vendime të brendshme tregojnë për të ardhmen e pasigurt të lojës. Më herët këtë muaj, kompania njoftoi se do të mbyllë serverat online për "Need for Speed Rivals" më 7 tetor. Më parë, zhvilluesi i "Need for Speed", kompania Criterion Games, transferoi shumicën e punonjësve në ekskluzivitetin "Battlefield" në vitin 2023, në mënyrë që vetëm "grupi kryesor" të mbetej për të punuar në serinë e garave. Megjithatë, shefi i "Battlefield", Vince Zampella, tha më herët këtë vit se pjesa tjetër e ekipit Need for Speed do t'u bashkohen kolegëve të tyre në punën për "Battlefield". "Need for Speed" ekziston që nga viti 1994, kur titulli i parë u shfaq në konsolat PlayStation dhe Sega Saturn. Që atëherë, seria ka sjellë më shumë se 20 lojëra, e fundit është "Need for Speed Unbound", e cila mbërriti në dhjetor 2022.

