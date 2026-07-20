930 viktima nga shpërthimi i Ebolës në Kongo
Ministria e Shëndetësisë në Kongo njoftoi se të paktën 930 persona kanë vdekur nga shpërthimi i Ebolës, me 37 vdekje të reja të regjistruara në një periudhë 24-orëshe nga e premtja deri të shtunën.
Vdekjet u regjistruan nga 2,344 raste të konfirmuara që nga e shtuna, tha ministria e shëndetësisë. Shpërthimi i Ebolës që u shpall në Kongon lindore më 15 maj është shpërthimi më i shpejtë i Ebolës i regjistruar ndonjëherë.
Virusi Bundibugyo, përgjegjës për shpërthimin, është më pak i zakonshëm se të tjerët që shkaktojnë sëmundjen Ebola dhe nuk ka vaksinë ose trajtim të miratuar.
Ebola është shumë ngjitëse dhe mund të transmetohet te njerëzit nga kafshët e egra. Përhapet në popullatën njerëzore nëpërmjet kontaktit me lëngjet trupore si të vjellat, gjaku ose sperma, dhe me sipërfaqe dhe materiale të kontaminuara si shtrati dhe veshjet. Sëmundja është e rrallë, por e rëndë dhe shpesh fatale.
Rritja e numrit të vdekjeve vjen ndërsa frika për sigurinë ka kufizuar reagimin në provincën më të prekur të Iturit. Janë prekur gjithsej pesë provinca, të gjitha në rajonin lindor ku dhuna rebele është e përhapur.
Të paktën 12 sulme – kryesisht të nxitura nga skepticizmi dhe thashethemet – janë regjistruar kundër institucioneve dhe ekipeve shëndetësore që nga shpallja e shpërthimit në mesin e majit, thanë autoritetet të shtunën. Ndërkohë, shumë punonjës shëndetësorë kanë lënë punën e tyre ndërsa protestojnë për mungesën e pagesës.