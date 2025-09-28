9 milionë turistë për 8 muaj vizituan Shqipërinë

9 milionë turistë për 8 muaj vizituan Shqipërinë

Shqipëria vazhdon me numra rekordë të turistëve të huaj, të cilën në periudhën janar – gusht e kanë vizituar rreth nëntë milionë.

Instituti shqiptar për statistika ka publikuar të dhëna që konfirmojnë se hyrja e shtetasve të huaj është për 5,2 për qind më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, kur u regjistruan gjithsej 8,5 milionë shtetas të huaj.

Vetëm në gusht, numri i shtetasve të huaj që hynë në territorin shqiptar ishte 2,3 milionë, që është rritje prej 9,9 për qind, krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar.

Ekonomia shqiptare kishte dobi nga turistët e huaj për 2,1 miliardë euro vetëm për gjashtë muaj, deri kur vizituan 4,76 milionë të huaj. Këto numra konfirmojnë se viti 2025 do të jetë edhe më optimist për sa i përket turizmit në vend, ndërsa të ardhurat pritet të rriten për rreth 7,7 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Fluksi i turistëve pritet të vazhdojë këtë vjeshtë, duke zgjatur sezonin turistik të vendit. Operatorët turistikë raportojnë rezervime të larta, si për shtatorin, ashtu edhe për tetorin.

Vitin e kaluar, Shqipëria u vizitua nga mbi 11,7 milionë turistë ose 15,2 për qind më tepër se vitin paraprak. Këtë vit, pritshmëritë janë për mbi 12 milionë turistë.

MARKETING

Të ngjajshme

Salih Murat: Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve me përfaqësim në parlament dhe në zgjedhjet lokale

Salih Murat: Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve me përfaqësim në parlament dhe në zgjedhjet lokale

Forcat Rezervë Operacionale të Turqisë nisin misionin e përkohshëm në Kosovë në kuadër të KFOR-it

Forcat Rezervë Operacionale të Turqisë nisin misionin e përkohshëm në Kosovë në kuadër të KFOR-it

Ahmeti me mesazh për Mickoskin: Me zagarë dilet në gjueti për lepuj, jo për shqiponja!

Ahmeti me mesazh për Mickoskin: Me zagarë dilet në gjueti për lepuj, jo për shqiponja!

Sela: Më 19 tetor, është në dorën tuaj që t’i japim fund poshtërimit, t’i themi ndal tendencave Mickoskit për të na zhbërë!

Sela: Më 19 tetor, është në dorën tuaj që t’i japim fund poshtërimit, t’i themi ndal tendencave Mickoskit për të na zhbërë!

Taravari: Do fitojmë 3 me 1, më pas faturën ja dërgojmë Mickoskit, t’i tregojmë se cili është vullneti i shqiptarëve

Taravari: Do fitojmë 3 me 1, më pas faturën ja dërgojmë Mickoskit, t’i tregojmë se cili është vullneti i shqiptarëve

Zejd Rexhepi: Këto zgjedhje janë referendum për përmbysjen e kësaj qeverisje antishqiptare

Zejd Rexhepi: Këto zgjedhje janë referendum për përmbysjen e kësaj qeverisje antishqiptare