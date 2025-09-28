9 milionë turistë për 8 muaj vizituan Shqipërinë
Shqipëria vazhdon me numra rekordë të turistëve të huaj, të cilën në periudhën janar – gusht e kanë vizituar rreth nëntë milionë.
Instituti shqiptar për statistika ka publikuar të dhëna që konfirmojnë se hyrja e shtetasve të huaj është për 5,2 për qind më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, kur u regjistruan gjithsej 8,5 milionë shtetas të huaj.
Vetëm në gusht, numri i shtetasve të huaj që hynë në territorin shqiptar ishte 2,3 milionë, që është rritje prej 9,9 për qind, krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar.
Ekonomia shqiptare kishte dobi nga turistët e huaj për 2,1 miliardë euro vetëm për gjashtë muaj, deri kur vizituan 4,76 milionë të huaj. Këto numra konfirmojnë se viti 2025 do të jetë edhe më optimist për sa i përket turizmit në vend, ndërsa të ardhurat pritet të rriten për rreth 7,7 për qind krahasuar me vitin e kaluar.
Fluksi i turistëve pritet të vazhdojë këtë vjeshtë, duke zgjatur sezonin turistik të vendit. Operatorët turistikë raportojnë rezervime të larta, si për shtatorin, ashtu edhe për tetorin.
Vitin e kaluar, Shqipëria u vizitua nga mbi 11,7 milionë turistë ose 15,2 për qind më tepër se vitin paraprak. Këtë vit, pritshmëritë janë për mbi 12 milionë turistë.