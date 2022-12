9 gola në dy ndeshje! Kualifikohen Japonia dhe Spanja, eliminohet Gjermania

Gjermania fitoi 4-2 përballë Kosta Rikës në një sfidë plot emocione, por humbja e Spanjës 1-2 ndaj Japonisë solli eliminimin e katër herë kampionëve të botës! Japonia përmbysi rezultatin në minutat e para të pjesës së dytë dhe ia doli ta ruante avantazhin deri në fund përballë një Spanje pa motiv.

Kombëtarja aziatike e mbylli grupin E në vend të parë me 6 pikë dhe në raundin e 1/8-ve do të përballet me Kroacinë. Spanja u kualifikua si vend i dytë me 4 pikë, duke u renditur sipër Gjermanisë falë golavarazhit më të mirë.

Djemtë e Luis Enriques do të sfidojnë Marokun, vendin e parë të grupit F, për një biletë në çerekfinalet e Kupës së Botës.