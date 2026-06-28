9 ekipe afrikane arrijnë në fazën eliminatore të Kupës së Botës FIFA 2026

9 ekipe afrikane arrijnë në fazën eliminatore të Kupës së Botës FIFA 2026

Nëntë nga dhjetë përfaqësuesit e Afrikës u kualifikuan në fazën e ndeshjeve me eliminim të Kupës së Botës FIFA 2026, ndërsa Tunizia ishte e vetmja skuadër nga kontinenti që u eliminua pas fazës së grupeve, transmeton Anadolu.

Maroku, Afrika e Jugut, Bregu i Fildishtë, Egjipti, Kepi i Gjelbër, Senegali, Gana, Algjeria dhe Republika Demokratike e Kongos siguruan vende në raundin e 32 skuadrave më të mira.

Tunizia, e vetmja përfaqësuese afrikane e eliminuar në fazën e grupeve, nuk arriti të sigurojë kualifikimin në fazën eliminatore.

Nëntë ekipet e mbetura afrikane do të vazhdojnë fushatën e tyre në Kupën e Botës në raundin e 32 skuadrave, ndërsa turneu hyn në fazën eliminatore.

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