89 gola dhe asiste, Bayern ka treshen më të fortë në botë

Treshja sulmuese e Bayern Munich këtë sezon ka qenë thjesht shkatërruese për çdo mbrojtje kundërshtare. Harry Kane ka konfirmuar statusin e liderit absolut në vijën e parë, duke regjistruar plot 35 gola dhe asiste, një shifër që flet për ndikimin e tij konstant dhe vendimtar. Pas tij, Michael Olise ka shpërthyer në mënyrë mbresëlënëse, me 29 kontribute direkte në gola, duke i dhënë Bayernit fantazi, shpejtësi dhe kreativitet në krahë.

Ndërkohë, Luis Díaz ka kompletuar një treshe ideale sulmuese, me 25 gola dhe asiste, duke sjellë intensitet, presion të vazhdueshëm dhe vertikalitet në lojë.

Në total, Kane–Olise–Díaz kanë prodhuar 89 gola dhe asiste, një statistikë që shpjegon qartë pse Bayern është një nga skuadrat më të frikshme në Europë këtë sezon dhe pse forca e tyre kryesore mbetet sulmi.

