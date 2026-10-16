8 shtete amerikane padisin OpenAi: ChatGPT nxit sjellje të rrezikshme dhe dhunë
Tetë shtete amerikane kanë ngritur padi kundër kompanisë OpenAI, duke pretenduar se chatbot-i ChatGPT mund të ketë nxitur sjellje të rrezikshme, ka përforcuar bindje të pavërteta dhe, në disa raste, ka ndihmuar përdoruesit të planifikojnë akte dhune, përfshirë sulme masive me armë.
Paditë u depozituan të mërkurën në gjykata të ndryshme shtetërore nga prokurorët e përgjithshëm të Iowa-s, Kansasit, Arizonës, Arkansasit, Idahos, Montanës, Nebraskës dhe Virxhinias Perëndimore.
Sipas autoriteteve, ChatGPT është projektuar për të qenë sa më bashkëpunues dhe tërheqës për përdoruesit, duke fituar besimin e tyre. Megjithatë, paditësit pretendojnë se kjo mënyrë funksionimi mund të ketë pasoja serioze, pasi chatbot-i mund të përforcojë bindje të gabuara, të nxisë sjellje të rrezikshme ose të japë ndihmë për planifikimin e veprimeve të dhunshme.
Një shqetësim i veçantë lidhet me përdoruesit e mitur. Sipas padive, në disa raste ChatGPT dyshohet se u ka dhënë përdoruesve, përfshirë adoleshentët, këshilla që lidhen me vetëlëndimin ose dëmtimin e të tjerëve.
Prokurorët e përgjithshëm argumentojnë se kompania mund t’i ketë mashtruar konsumatorët duke krijuar një perceptim të pasaktë për sigurinë e ChatGPT. Ata pretendojnë gjithashtu se rreziqet e mundshme të chatbot-it për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve përbëjnë një problem për interesin publik.
Përmes padive, shtetet kërkojnë që gjykatat ta detyrojnë OpenAI-n të ndryshojë mënyrën se si funksionon sistemi dhe të vendosë masa më të forta sigurie.
Ndër kërkesat përfshihet edhe kufizimi i zhvillimit të modeleve të inteligjencës artificiale që mund të përmirësojnë vetveten, nëse kompania nuk mund të garantojë se ato do të funksionojnë në përputhje me vlerat dhe sigurinë njerëzore.
Autoritetet kërkojnë gjithashtu vendosjen e gjobave financiare për shkeljet e pretenduara të ligjeve shtetërore, si dhe dëmshpërblime.
OpenAI përballet edhe me dhjetëra padi të tjera të ngritura nga individë, të cilët pretendojnë se ChatGPT ka kontribuar në planifikimin e sulmeve masive ose akteve të tjera të dhunshme.