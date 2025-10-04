8 muaj negociata sekrete mes UEFA-s dhe Superligës, ja ndryshimet që do t’i bëhen Champions-it

8 muaj negociata sekrete mes UEFA-s dhe Superligës, ja ndryshimet që do t’i bëhen Champions-it

Superliga ka prezantuar një projekt për të revolucionarizuar futbollin europian, sipas “Mundo Deportivo”, pas 8 muajsh takime sekrete midis UEFA, kompanisë A22 dhe klubeve simbol, Real Madrid e Barcelona. Kohët e fundit është diskutuar largimi i Barçës nga projekti, pasi Champions League e re adreson shumë shqetësime të mëparshme dhe marrëdhëniet me UEFA[1]n janë përmirësuar. Propozimi përfshin dy elementë kryesorë: krijimin e një platforme globale falas, UNIFY, për transmetimin e ndeshjeve dhe ristrukturimin e Champions League. 36 skuadrat do të ndahen në dy grupe sipas renditjes së UEFA-s, ku 18 të parat do të luajnë ndeshje të nivelit të lartë, ndërsa 18 të tjerat do të kenë sfida më të balancuara. Faza e eliminimit direkt do të ndryshojë: 8 të parat e Grupit 1 kalojnë direkt në 1/8-at, ndërsa të tjerat dhe më të mirat e Grupit 2 do të luajnë “play off”. Qëllimi është që të rritet cilësia e ndeshjeve që nga raundet e para, duke ofruar mundësi për klubet me renditje më të ulët. UNIFY do të ketë version falas me reklama dhe Premium pa ndërprerje.

MARKETING

Të ngjajshme

Ekipi kombëtar i Spanjës tërheq ftesën për Lamine Yamal dhe i dërgon një mesazh Barcelonës

Ekipi kombëtar i Spanjës tërheq ftesën për Lamine Yamal dhe i dërgon një mesazh Barcelonës

Federata Serbe e Futbollit: Ndeshja me Shqipërinë shumë e rrezikshme, nuk do të shitet asnjë biletë

Federata Serbe e Futbollit: Ndeshja me Shqipërinë shumë e rrezikshme, nuk do të shitet asnjë biletë

Problemet me trajnerin Alonso shtyjnë tre gjigantët e Ligës Premier të synojnë transferimin e Valverdes

Problemet me trajnerin Alonso shtyjnë tre gjigantët e Ligës Premier të synojnë transferimin e Valverdes

Makedonija Gjorçe Petrovi nis xhiron e 9-të me fitore bindëse ndaj Arsimit

Makedonija Gjorçe Petrovi nis xhiron e 9-të me fitore bindëse ndaj Arsimit

Granit Xhaka mund të thyejë një rekord që ka ekzistuar që nga viti 1997

Granit Xhaka mund të thyejë një rekord që ka ekzistuar që nga viti 1997

Ditë të vështira për tre lojtarë të Realit, rrezikojnë vendin në formacionin e Alonsos

Ditë të vështira për tre lojtarë të Realit, rrezikojnë vendin në formacionin e Alonsos