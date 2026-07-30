73 pacientë dje kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit

73 pacientë dje kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit

Ministria e Shëndetësisë njofton se në institucionet publike shëndetësore në Gostivar, gjatë ditës së djeshme janë ekzaminuar 73 pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore.

MARKETING

Description of image

Në Spitalin e Përgjithshëm “Dr. Ferid Murad” – Gostivar janë regjistruar gjithsej 45 vizita të reja, prej të cilave:

26 në repartin infektiv (me dy hospitalizime të reja),
18 në repartin pediatrik.

Aktualisht, në spital janë të shtruar dy pacientë në repartin infektiv dhe dy në repartin e pediatrisë.

Në Shtëpinë e Shëndetit Gostivar janë evidentuar 28 vizita të reja në shërbimin e kujdestarisë, informon Ministria.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Në çdo lagje të Çairit po punohet, investimet në infrastrukturë vazhdojnë

Mexhiti: Në çdo lagje të Çairit po punohet, investimet në infrastrukturë vazhdojnë

Sulmohet punonjësi i EVN-së gjatë kryerjes së detyrës në Saraj

Sulmohet punonjësi i EVN-së gjatë kryerjes së detyrës në Saraj

Dauti bllokon seancën, kërkon përgjigje nga Mickoski për pyetjen parlamentare

Dauti bllokon seancën, kërkon përgjigje nga Mickoski për pyetjen parlamentare

Gashi: Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk do të kontrabandohet

Gashi: Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk do të kontrabandohet

Mercedes rrit fitimin, Porsche njofton shkurtime të 5 mijë vendeve të punës në Gjermani

Mercedes rrit fitimin, Porsche njofton shkurtime të 5 mijë vendeve të punës në Gjermani

Gjuriq: Serbia do të hapë konsullatë në Shkodër, Shqipëria në Bujanoc

Gjuriq: Serbia do të hapë konsullatë në Shkodër, Shqipëria në Bujanoc