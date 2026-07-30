73 pacientë dje kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit
Ministria e Shëndetësisë njofton se në institucionet publike shëndetësore në Gostivar, gjatë ditës së djeshme janë ekzaminuar 73 pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Në Spitalin e Përgjithshëm “Dr. Ferid Murad” – Gostivar janë regjistruar gjithsej 45 vizita të reja, prej të cilave:
26 në repartin infektiv (me dy hospitalizime të reja),
18 në repartin pediatrik.
Aktualisht, në spital janë të shtruar dy pacientë në repartin infektiv dhe dy në repartin e pediatrisë.
Në Shtëpinë e Shëndetit Gostivar janë evidentuar 28 vizita të reja në shërbimin e kujdestarisë, informon Ministria.