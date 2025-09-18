“700 mijë ushtarë janë në frontin e luftës”, Putin: Edhe pse na kanë sanksionuar, jemi larg recesionit
Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se më shumë se 700 mijë ushtarë rusë janë aktualisht në vijën e parë të frontit ukrainas.
Putin e bëri këtë koment gjatë një takimi televiziv me ligjvënësit më të lartë rusë.
Ai tha gjithashtu se Rusia po ngadalësonte qëllimisht rritjen e saj ekonomike për të frenuar inflacionin dhe se vendi i tij, eksportuesi i dytë më i madh i naftës në botë, ishte larg recesionit.
“Është një veprim i qëllimshëm. Është një ngadalësim i rritjes në këmbim të frenimit të inflacionit dhe ruajtjes së stabilitetit makroekonomik”, tha Putin.
Një grafik në raportin e bankës qendrore të publikuar më parë në shtator tregoi dy tremujorë radhazi të rënies tremujore të produktit të brendshëm bruto, në përputhje me përkufizimin e zakonshëm të një recesioni teknik.
“Mendoj se recesioni është ende larg dhe tregu i punës e pasqyron këtë”, tha Putin, duke përsëritur qëndrimin e Guvernatores së Bankës Qendrore Elvira Nabiullina.
Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe aleatët e tyre kanë vendosur më shumë se 25,000 sanksione të ndryshme ndaj Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë në vitin 2022 dhe aneksimit të Krimesë në vitin 2014, në një përpjekje për të fundosur ekonominë e Rusisë dhe për të minuar mbështetjen për Putinin.
Ekonomia e shkatërruar nga lufta e Rusisë u rrit me 4.1% në vitin 2023 dhe 4.3% në vitin 2024, shumë më shpejt se vendet e G7, por po ngadalësohet ndjeshëm nën peshën e normave të larta të interesit.
Presidenti rus, Vladimir Putin ka thënë gjithashtu se futja e një takse luksi mund të jetë një hap logjik.
Burimet i thanë Reuters se qeveria po shqyrton një rritje të mundshme të taksës mbi vlerën e shtuar (TVSH) për të mbajtur nën kontroll deficitin buxhetor dhe rezervat.