7 persona akuzohen për dëmtimin e resortit të golfit të Trumpit në Skoci, aktakuza përmend “lidhje terroriste”
Shtatë persona janë akuzuar për “dëmtim me dashje” të dyshuar pasi resorti i golfit Turnberry i presidentit amerikan Donald Trump në Skoci u vandalizua gjatë një aksioni të lidhur me konfliktin në Gaza, transmeton Anadolu.
Sipas raportit nga The Guardian, Kieran Robson (35), Uzma Bashir, (56), Ricky Southall (34), Autumn Taylor Ward (22), Rebecca Sian Davies (29), John Moxley (58) dhe Dylan Chiaramello (24), pritet të paraqiten të hënën para një gjykate skoceze.
Aktakuza, sipas gazetës britanike, thotë se do të provohet se “vepra penale ishte e rënduar për shkak të lidhjes me terrorizmin”.
Akuzat lidhen me një incident në resortin në Ayrshire më 8 mars të vitit 2025, kur ndërtesa e klubit u mbulua me grafite dhe pjesë të fushës së golfit u gërmuan.
Fjalët “Gaza nuk është në shitje” u shkruan në fushë.
Aktakuza pretendon se shtatë të pandehurit “dëmtuan me dashje” pronën duke gërmuar terrenin me bar, duke spërkatur glifosat ose një substancë të ngjashme në pjesë të fushës dhe sipërfaqet e gjelbra, si dhe duke lyer ndërtesa dhe tabela.
Gjithashtu pretendohet se slogane politike dhe fyese u shkruan në bar, ndërtesa, mure dhe shtylla, ndërsa një slogan politik u gdhend në terren.
Aktakuza pretendon më tej se një sistem spërkatës u dëmtua, duke shkaktuar përmbytje, si dhe se u dëmtua një ndriçues.
Disa javë pas incidentit, Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social tha se ishte informuar se autoritetet britanike “kapën terroristët që sulmuan Turnberry-n e bukur”.
“Ata shkaktuan dëme serioze dhe shpresojmë se do të trajtohen ashpër. Nuk mund të lejoni që të ndodhin sulme të tilla”, tha Trump.
Akuzat vijnë në të njëjtën javë kur administrata e presidentit Trump njoftoi sanksione kundër Palestine Action, duke e përcaktuar grupin me bazë në Mbretërinë e Bashkuar si një “grup terrorist transnacional”.
Grupi ishte shpallur tashmë organizatë e ndaluar sipas ligjeve britanike kundër terrorizmit nga qeveria britanike në korrik të vitit 2025.