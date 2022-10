68 raste të reja, tre të vdekur nga KOVID-19 në Maqedoninë e Veriut

Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 659 teste dhe janë regjistruar 68 raste të reja me COVID-19:

• Shkup – 50

• Prilep – 5

• Kavadar dhe Shtip – nga 3

• Kumanovë, Manastir dhe Veles – nga 2

• Kërçovë- 1

Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive (68), janë regjistruar 20 riinfeksione.

Janë regjistruar 40 pacientë të shëruar nga:

• Shkup – 32

• Manastir – 3

• Gostivar dhe Negotinë – nga 2

• Shtip – 1

Gjatë 24 orëve të kaluara është regjistruar një humbje jete nga Shkupi (83 vjeç), i cili ka humbur jetë në kushte spitalore. Sipas Regjistrit të personave të vdekur me diagnozë COVID-19 nga Termini im, janë regjistruar dy humbje jete nga Manastiri (81 vjeç) dhe Prilepi (71 vjeç), të cilët kanë humbur jetën në kushte spitalore. Të vdekurit janë raportuar në periudhën nga 18 – 28.09.2022

Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 2.181.930 teste për COVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë është 344.031, numri i të shëruarve është 334.202, numri i atyre që humbën jetën është 9.564 dhe numri i rasteve aktive është 265