66 deputetë në seancën për presidentit, Haxhiu fton opozitën për të marrë pjesë

66 deputetë në seancën për presidentit, Haxhiu fton opozitën për të marrë pjesë

Nis seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidnetit/es, te pranishme ne sall nuk janë deputetët opozitarë, raporton Ekonomia Online.

Ne sallë janë 66 të pranishëm, e ku kryetarja e Kuvendit u ka bërë thirrje deputetëve opozitarë që të marrin pjesë në seancë, e ku ua përmend edhe nenin e kushtetutës.

“Në këtë rast po i ftoj deputetët që nuk janë të pranishëm që të vinë në seanca sepse edhe aktgjykimet e kushtetueses kërkojnë pranin e tyre. Kemi kuorum për vazhduar”, ka thënë kryetarja Haxhiu. /Telegrafi

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA pezullon operacionet në ambasadën e saj në Kuvajt

SHBA pezullon operacionet në ambasadën e saj në Kuvajt

Nagavci: Opozita po e pamundëson zgjedhjen e presidentit me qëllim për ta dërguar vendin në zgjedhje

Nagavci: Opozita po e pamundëson zgjedhjen e presidentit me qëllim për ta dërguar vendin në zgjedhje

Fillon grupi i dytë i Akademisë Politike BDI-Çair

Fillon grupi i dytë i Akademisë Politike BDI-Çair

Haxhiu i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes së presidentit

Haxhiu i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes së presidentit

Ndërpritet seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës – nuk ka kuorum

Ndërpritet seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës – nuk ka kuorum

Emrat e kandidatëve për president kalojnë në Komisionin për Legjislacion

Emrat e kandidatëve për president kalojnë në Komisionin për Legjislacion