62-vjeçari nga Kërçova humb jetën pasi humbi kontrollin e makinës për shkak të problemeve shëndetësore

Në rrugën Kërçovë–Demir Hisar, pranë fshatit Vidranë, një “Volkswagen Polo” me targa të Kërçovës ka dalë nga rruga.

Shoferi T.S. (62) nga Drugova ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Sipas policisë, ai më parë është ankuar për dhimbje në gjoks dhe më pas ka humbur kontrollin e automjetit.

“Më 25.04.2026, rreth orës 15:30, në Stacionin Policor të Kërçovës është raportuar se në rrugën rajonale Kërçovë – Demir Hisar, në afërsi të fshatit Vidranë, një automjet pasagjerësh “Volkswagen Polo” me targa të Kërçovës, i drejtuar nga T.S. (62) nga fshati Drugovë, ka dalë nga rruga. Mjeku i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar vdekjen e drejtuesit, ndërsa sipas deklarimit të bashkëshortes së tij, e cila ndodhej në automjet, T.S. është ankuar për dhimbje në gjoks, pas së cilës i është përkeqësuar gjendja dhe ka humbur kontrollin mbi automjetin, duke dalë jashtë rrugës. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajetë është dërguar për obduksion”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

