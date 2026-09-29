60 për qind e liderëve përmendin inteligjencën artificiale në fjalimet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së
Më shumë se 60 për qind e liderëve botërorë iu referuan inteligjencës artificiale gjatë fjalimeve të tyre në nivel të lartë në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, transmeton Anadolu.
“Sipas shifrave tona paraprake, më shumë se 60 për qind e folësve e përmendën inteligjencën artificiale në fjalimet e tyre”, u tha gazetarëve Melissa Summer, zëdhënëse e presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Një analizë që gjurmon fjalimet e debatit të përgjithshëm evidentoi referenca ndaj inteligjencës artificiale në 122 vende, duke reflektuar vëmendjen në rritje ndërkombëtare ndaj zhvillimit të shpejtë të teknologjisë, masave mbrojtëse për kufizimin e rreziqeve dhe sistemeve autonome.
Zyrtarja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së tha se pothuajse tre të katërtat e pjesëmarrësve theksuan sfidat klimatike, ndërsa gratë përbënin rreth 14 për qind të folësve në podium. Duke theksuar një rritje të lehtë nga 12 për qind në vitin 2025, ajo paralajmëroi se përparimi në përfaqësim mbetet “shumë larg ritmit të nevojshëm”.