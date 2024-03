6 fëmijë në mesin e 14 të vrarë nga bombardimi izraelit në Rafah

Të paktën 14 palestinezë, duke përfshirë gjashtë fëmijë, janë vrarë në një bombardim të Izraelit ndaj një shtëpie në Rafah në jug të Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.

“Në një sulm ajror shkatërrues të kryer nga aeroplanët luftarakë izraelitë mbrëmë, një shtëpi trekatëshe në Rafah në Rripin jugor të Gazës u vu në shënjestër, duke rezultuar në vrasjen e dhjetëra civilëve, përfshirë gjashtë fëmijë. Shumë janë ende të bllokuar nën rrënoja”, raportoi agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa.

Agjencia shtoi se 14 palestinezë u vranë në sulmin ajror që kishte në shënjestër “shtëpinë e familjes Abu Anza në lagjen Al-Salam në lindje të Rafahs, me dhjetëra të tjerë të plagosur dhe shumë të tjerë ende të zhdukur”.

“Sulmi shkaktoi gjithashtu dëme të mëdha në zonën përreth”, shtoi ajo.

Më shumë se 1,4 milion palestinezë të zhvendosur nga ofensiva e Izraelit në Gaza janë strehuar në Rafah, duke kërkuar strehim nga sulmet.

Planet e raportuara të Izraelit për një ofensivë në qytet kanë ngritur alarm ndërkombëtar, ndërsa shumë vende kërkojnë përmbajtje ose anulim të operacionit.

Në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, forcat izraelite “ekzekutuan bombardime intensive nga ajri dhe artileria në veri të qytetit”, raportoi gjithashtu agjencia.

“Ky sulm përkoi me avancimin e automjeteve ushtarake izraelite drejt lagjes Hamad, që ndodhet në veri të provincës, duke synuar shtëpitë me predha dhe të shtëna me armë zjarri”, shtoi ajo.

Në veri dhe pjesën qendrore të Rripit të Gazës, një sulm ajror synoi një shtëpi në qendër të kampit të refugjatëve Jabalia, duke çuar në disa civilë të vrarë dhe të plagosur.

“Një grup civilësh në kampin Al-Nuseirat në pjesën qendrore të Rripit të Gazës u vunë në shënjestër, duke rezultuar në lëndime të shumta”, shtoi agjencia.

Të paktën 30.320 njerëz janë vrarë dhe 71.533 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të enklavës. Rreth 1.200 njerëz thuhet se janë vrarë në sulmin fillestar të grupit palestinez Hamas.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

Megjithatë, sulmet kanë vazhduar pandërprerë dhe dërgesat e ndihmave mbeten mjerisht të pamjaftueshme për të trajtuar katastrofën humanitare.

