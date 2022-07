511 raste me kovid-19, dy të vdekur në 24 orët e fundit

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit: Janë kryer 1.489 analiza, dhe janë regjistruar 511 raste të reja me COVID-19: Shkup – 276, Kumanovë, Kavadar dhe Ohër – 27, Veles – 23, Manastir – 22, Tetovë – 17, Prilep – 15, Shtip – 13, Strumicë. dhe Koçani – 12, Radovishi dhe Dellçeva – 6, Gostivari, Struga, Gjevgjelia dhe Negotino – 4, Kriva Pallanka – 3, Resnja, Sveti Nikolla dhe Kratovë – 2, Berova, Valandova dhe Bogdanci – nga 1.

Nga numri i përgjithshëm i pozitivëve (511), janë regjistruar 129 riinfeksione. Janë regjistruar 264 të shëruar nga: Shkupi – 149, Ohri – 15, Kavadari dhe Manastiri – 12, Kumanova – 11, Tetova – 9, Veles – 8, Prilep, Strumicë dhe Gostivar – 6, Shtip dhe Negotinë – 5. Koçani – 4, Gjevgjeli – 3, Struga, Kriva Palanka dhe Probishtip – 2, Dellçeva, Resnja, Bogdanci, Kërçova, Dibra, Makedonski Brod dhe Demir Kapi – nga 1. Nuk është raportuar asnjë vdekje në 24 orët e fundit.

Sipas Regjistrit të personave të vdekur me diagnozë me COVID-19 nga Termi im, janë regjistruar dy persona të vdekur nga Shkupi (72 dhe 88 vjeç), njëri ka ndërruar jetë në kushte spitalore, ndërsa tjetri në kushte shtëpie. Personat kanë vdekur më 07.05.2022. Janë kryer 1489 analiza përmes: IJZ-251, CJZ Shkup-33, CJZ Manastir-24, CJZ Prilep-21, CJZ Tetovë-41, CJZ Kumanovë-44, Klinika për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile-1, Mjekësi Ligjore-0, Laboratori spitalor Kozle-18, Universiteti i Pulmologjisë me Alergologji-1, GOB 8-0 shtator, Instituti i Mikrobiologjisë-136, Jean Mitrev (Philip II)-25, Avicenna-52, Biotech-107, Sistina-42, laboratori Laor – 11, Sinlab-3, Remedika-11, Fertility-7, Genea-16, Nikob Lab-66, VFW Medical-6, Eli MedicaPlus-7, Royal Medica-0, Spectra-MM-5, Rapid Lab-7, Zhan Mitrev Strumica-4, Nova Lab Diagnostics-2, Ramus-10, PZU dhe PZU (test i shpejtë)- gjithsej 538. Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 2.092.192 testime për COVID-19.

Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 316.729, numri i të shëruarve është 305.503, numri i të vdekurve është 9.337 dhe numri i rasteve aktive është 1.889.