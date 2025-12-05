50 vende krijojnë Federatën Ndërkombëtare të Arteve Marciale të Përziera me qëllim olimpik
Përfaqësues nga gati 50 vende krijuan zyrtarisht Federatën Ndërkombëtare të Arteve Marciale të Përziera (FIMMA) në Athinë të mërkurën, duke nisur një përpjekje të koordinuar për t’i bërë artet marciale të përziera (MMA) pjesë të Lojërave Olimpike, transmeton Anadolu.
Takimi themelues mblodhi së bashku delegatë nga Komitetet Olimpike Kombëtare dhe federatat kombëtare të MMA-së në të gjithë botën në Greqi, ku filluan garat olimpike dhe sportet luftarake pa armë.
Gordon Tang, president i Shoqatës Aziatike të Arteve Marciale të Përziera, bashkëthemeloi FIMMA-n me Isidoros Kouvelos, president të Komitetit Olimpik Helenik. Tang më parë siguroi përfshirjen e MMA-së si një ngjarje medaljesh në Lojërat Aziatike 2026, Lojërat Aziatike të Arteve të Brendshme dhe Marciale 2026 dhe Lojërat Aziatike për të Rinj 2025.
“Sot shënon fillimin e një kapitulli të ri për MMA-në,” tha Tang.
“Me gati 50 vende të përfaqësuara në takimin tonë themelues, ne kemi demonstruar unitetin dhe angazhimin global të nevojshëm për ta sjellë sportin tonë në Lojërat Olimpike,” shtoi ai.
Presidenti i Komitetit Olimpik Evropian, Spyros Capralos, tha se shpreson që FIMMA do të mbrojë mirëqenien e atletëve dhe do të promovojë qeverisjen e mirë në të gjithë sportin.
FIMMA po zhvillon diskutime me Komitetet Olimpike Evropiane, Shoqatat e Komiteteve Olimpike Kombëtare të Afrikës, Këshillin Sportiv të Bashkimit Afrikan dhe Shoqatën e Komiteteve Olimpike Kombëtare të Karaibeve në lidhje me shtimin e MMA-së në lojërat kontinentale, sipas zyrtarëve.