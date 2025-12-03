49-vjeçarja shqiptare nga Maqedonia e Veriut gjendet e pajetë në Itali, bashkëshorti dyshohet si autor
Një grua 49-vjeçare me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut u gjet e vdekur këtë të mërkurë në shtëpinë e saj, në një fshat pranë Ankonës. Policia italiane ka dyshime se gruaja është rrahur për vdekje nga bashkëshorti i saj 50-vjeçar, gjithashtu me origjinë shqiptare.
Ai është zhdukur që nga mëngjesi dhe është në kërkim. Burri nuk është paraqitur në punë, ndërsa çifti ishte ribashkuar së fundmi pas një periudhe ndarjeje.
Mediat italiane raportojnë se 50-vjeçari u arrestua prillin e kaluar pas një sulmi brutal ndaj gruas së tij. Në atë kohë, ai e sulmoi atë me një sëpatë, duke thyer derën e dhomës së gjumit. Gruaja arriti të arratisej fjalë për fjalë në momentin e fundit, duke gjetur strehim në një shtëpi fqinje.
Autori dyshonte se gruaja e tradhtonte. Gruaja e tij e kishte falur dhe e kishte tërhequr padinë, duke rezultuar në ribashkimin e çiftit në korrik. 49-vjeçarja u gjet e vdekur në shtrat sot, me shenja të dukshme rrahjeje dhe lëndime në kokë.
Sipas raportimeve italiane, gruaja kishte kontaktuar autoritetet disa herë që nga janari, duke u ankuar se burri i saj e kishte ngacmuar dhe abuzuar sistematikisht për gati dy vjet.