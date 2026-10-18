47 bastisje në gjithë vendin, 16 persona në pranga: Policia sekuestron drogë, armë dhe para
Një aksion i përforcuar policor në mbarë Maqedoninë e Veriut ka përfunduar me 16 persona të privuar nga liria, pas 47 kontrolleve në shtëpi dhe objekte ndihmëse në lokacione të ndryshme të vendit.
Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar sasi të mëdha marihuane, disa paketime kokaine, përfshirë edhe doza të përgatitura për shitje të mëtejshme, si dhe pistoleta, pushkë, municion, para dhe sende të tjera që dyshohet se lidhen me vepra penale.
Aksioni u realizua më 16 dhe 17 tetor nga Departamenti i Policisë Kriminalistike, në koordinim me sektorët e punëve të brendshme dhe Njësinë për Qentë Zyrtarë.
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se janë ngritur 11 kallëzime penale për vepra që lidhen me trafikimin e narkotikëve dhe armëmbajtjen e paligjshme. Aksionet për zbulimin dhe luftimin e kriminalitetit do të vazhdojnë.