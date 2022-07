40-vjeçari Ibrahimoviq vazhdon kontratën me Milanin

Zlatan Ibrahimoviq e ka vazhduar kontratën me Milanin, pretendon Fabrizio Romano.

Sulmuesi suedez që do të mbush 41 vjet në tetor të këtij, ka firmosur me Milanin deri në qershor të vitit 2023.

Paga e Ibras do të jetë 1.5 milionë euro neto në sezon, plus bonuset në bazë të paraqitjeve të tij.

Me Milanin, Ibrahimoviqi e fitoi titullin e kampionit në Serie A në sezonin e kaluar.

Ai e ndihmoi skuadrën italiane me tetë gola e tri asistime në 27 ndeshje në të gjitha garat.