4 fëmijë me kollë të keqe janë shtruar në Klinikën “Kozle”

Në një zhvillim të fundit në lidhje me situatën e kollës së keqe në Shkup dhe rajonin e tij, raportohet se 43 raste të reja janë regjistruar në një javë. Shumica e këtyre rasteve janë nga Shkupi, veçanërisht fëmijët e moshës shkollore nga 10 deri në 14 vjeç. Megjithatë, ka raportime të rasteve edhe në Tetovë, Gostivar dhe Manastir.

Në Klinikën e Sëmundjeve Respiratore të Fëmijëve “Kozle”, 4 pacientë janë shtruar me pertusis. Tre prej tyre janë foshnje të moshës 3, 4 dhe 7 muajshe, ndërsa njëri është një fëmijë 4 vjeç. Doktoresha Mirjana Popovska, pediatre specialiste në klinikën “Kozle”, ka konfirmuar se të tre foshnjat janë stabile, ndërsa fëmija 4-vjeçar ka gjetje pneumonike, por gjendja e tij është gjithashtu e stabilizuar.

Në periudhën e fundit, numri i vizitave ambulatore për fëmijët me simptoma të kollës së keqe në Klinikën “Kozle” ka shënuar një rritje të ndjeshme. Kjo ka ndodhur sidomos pas fillimit të epidemisë në Shkup. Shumica e rasteve janë të moshës shkollore dhe kanë simptoma më të lehta, të cilat zakonisht nuk kërkojnë trajtim spitalor.

Ndërkaq, numri i të sëmurëve nga kolla e keqe në kryeqytet është raportuar të jetë mbi 200, sipas të dhënave të fundit të Qendrës për shëndet publik të Shkupit.

Raportohet gjithashtu se gjysma e 14,000 fëmijëve që nuk ishin vaksinuar para fillimit të epidemisë kanë marrë DiTePer (vaksinë kundër difterisë, tetanosit dhe pertusisit) në dy muajt e fundit, në përputhje me raportin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Në lidhje me strategjinë e re të Ministrisë së Shëndetësisë, fëmijët e imunizuar me tre doza pas 6 muajve të fundit mund të shkojnë në kopsht nga e hëna, me kusht që të rivaksinohen pas gjashtë muajve.

