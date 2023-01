4 burra dhe një grua nga Shkupi akuzohen për tregti me drogë

Pas aksionit disaditor në fund të vitit të kaluar kundër tregtisë me drogë, u arrestuan disa persona nga Shkupi. MPB ka njoftuar sot se ndaj 5 prej tyre janë lëshuar kallëzime penale. Tek disa prej të akuzuarve janë gjetur substanca narkotike si hashash, kokainë dhe amfetaminë.

SPB Shkup ka paraqitur kallëzim penal kundër M.Sh.(46), E.T.(30), A.Z.(19), R.I.(39) dhe G.N, të gjithë nga Shkupi, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale ‘prodhimi dhe tregtimi i paautorizuar i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve’. Në periudhën prej 10.11.2022 deri më 25.12.2022, M.Sh. i ka shitur amfetaminën dhe marihuanën disa përdoruesve, E.T shiste kokainë, marihuanë, amfetaminë dhe hashash, ndërsa G.N. ka ndërmjetësuar shitjen e amfetaminës, të cilën e ka blerë nga M.Sh. R.I, e cila bashkëjetonte me M.Sh, ka fshehur sende me origjinë nga një krim. Më datë 25.12.2022, oficerët e policisë kanë kontrolluar dhe kontrolluar automjetin e M.Sh, gjatë të cilit kanë gjetur dhe marrë para, një thikë dhe një lëndë me copa të bardha. Gjithashtu, më datë 25.12.2022 është kryer ekzaminimi i ET. dhe A.Z dhe në mjetin me të cilin janë transportuar, ndërsa tek E.T u gjetën dhe u konfiskuan marihuanë, para dhe sende të tjera, ndërsa tek A.Z u gjet dhe u mor një thikë dhe një celular”, thuhet në raportin ne MPB.