“373 ushtarë amerikanë janë plagosur në luftën me Iranin”
Sipas një lajmi, thuhet se gjithsej 373 anëtarë të shërbimit amerikan janë plagosur në operacionin në Iran deri të hënën, transmeton Anadolu.
CBS News, duke cituar një zëdhënës të Komandës Qendrore të SHBA-së, raportoi se rreth 330 prej tyre janë rikthyer në detyrë dhe pesë aktualisht konsiderohen të plagosur rëndë.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar mes ofensivës së përbashkët të vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz deri më sot, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Ai gjithashtu ka kufizuar lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.