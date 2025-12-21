37 vjeçari nga Nigeria sulmoi fizikisht një polic në Shkup
Një shtetas person nga Nigeria, me pasaportë amerikan, është arrestuar në orët e para të mëngjesit, pasi ka sulmuar fizikisht një zyrtar të policisë në një lokal në Parkun e Qytetit të Shkupit.
Sipas njoftimit të Policisë, gjatë kontrollit që i janë bërë, tek personi në fjalë është gjetur armë dhe municione, për të cilat nuk kishte leje.
“Më 21.12.2025, në orën 04:30, para një objekti hotelierik në Parkun e Qytetit në Shkup, zyrtarë policorë nga SPB-Shkup e kanë privuar nga liria U.I.U. (37) nga Nigeria (me pasaportë dhe letërnjoftim amerikan), për shkak se ka sulmuar fizikisht një zyrtar policor i cili po kryente detyra zyrtare. Gjatë kontrollit ndaj tij janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë “Glock”, dy karikatorë dhe 30 fishekë, për të cilat nuk posedonte leje. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë parashtresë përkatëse”, thonë nga MPB.