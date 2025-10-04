36 shtetas turq të ndaluar nga Izraeli në Flotiljen Globale Sumud do të kthehen në Turqi
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke, Öncü Keçeli, tha se 36 qytetarë turq të ndaluar nga forcat izraelite në bordin e anijeve Flotiljen Globale në ujërat ndërkombëtare pritet të kthehen në Turqi këtë pasdite me një fluturim të posaçëm, transmeton Anadolu.
“Numri përfundimtar nuk është përcaktuar ende. Ne po vazhdojmë përpjekjet tona për të përfunduar procedurat për qytetarët tanë të mbetur sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që ata të mund të vijnë në Turqi”, shkroi Keçeli në rrjetin social amerikan X.
Ai shtoi se fluturimi i planifikuar do të transportojë edhe qytetarë të vendeve të treta.