35 ditë revoltë! Nis grumbullimi i qytetarëve në sheshin “Skënderbej”, qytetarët kërkojnë dorëheqje të panegociueshme të Ramës

35 ditë revoltë! Nis grumbullimi i qytetarëve në sheshin “Skënderbej”, qytetarët kërkojnë dorëheqje të panegociueshme të Ramës

Qytetarët kanë nisur të mblidhen sërish në sheshin “Skënderbej” në Tiranë, në kuadër të protestës që po vijon prej 36-të ditësh në kryeqytet.

Grumbullimi i protestuesve, si çdo ditë tjetër, ka nisur rreth orës 19:00, ndërsa më pas ata pritet të vijojnë marshimin drejt godinës së Kryeministrisë.

Gjatë tubimit, qytetarët shprehin kërkesat e tyre, ndërsa në vijim pritet që protesta të zhvendoset në rrugët kryesore të qytetit, në formë marshimi.

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