34 kadetë betohen në Akademinë Ushtarake, nisin rrugëtimin drejt profesionit të oficerit

34 kadetë betohen në Akademinë Ushtarake, nisin rrugëtimin drejt profesionit të oficerit

Me betimin solemn të 34 kadetëve të gjeneratës së 30-të të Akademisë Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski”, në kazermën “Goce Dellçev” në Shkup, nisi rrugëtimi i tyre drejt profesionit të oficerit.

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Prej tyre, 28 do të shërbejnë në Ushtrinë e Maqedonisë së Veriut, ndërsa gjashtë në Forcat e Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës. Vajzat që kanë zgjedhur të bëhen pjesë e kësaj gjenerate thonë se fillimi ka qenë i vështirë për shkak të përshtatjes me rregullat dhe disiplinën ushtarake, por me kalimin e kohës janë mësuar me sfidat e këtij profesioni.

“Në fillim e kishim të vështirë, pasi nga një jetë e zakonshme civile kaluam në një regjim ushtarak, me të cilin ishte paksa e vështirë të mësoheshim. Megjithatë, me kalimin e kohës, filluam të funksiononim si grup, pasi komandantët na mësonin të punonim së bashku. Kështu, të bashkuar, arritëm t’i kalonim të gjitha sfidat”, tha Kadete Nga RMV-ja

”Zgjohemi në ora 5:30 dhe fillojmë me pastërtinë personale, në ora gjashtë rreshtohemi para objektit, në 6:15 kemi ushtrimet e mëngjesit përfundojmë në ora 7:00, deri në ora 7:15 rreshtohemi dhe më pas shkojmë për të ngrenë mëngjesin.”tha; Kadet Nga RMV-ja

Në mesin e kadetëve kishte edhe përfaqësues nga Bosnja dhe Hercegovina, të cilët thanë se, pavarësisht vështirësive fillestare, me kalimin e kohës u përshtatën me regjimin ushtarak.

”Ndjehem mirë dhe e plotësuar pasi e prezantoj shtetin tim. Cilat janë sfidat? Në fillim e kishim pakës të vështirë por më pas u mësuam dhe si pjesëtar i ushtrisë nuk duhet të jetë asgjë e vështirë.”tha; Kadete Nga Bosnja dhe Hercegovina.

Ministri Misajlovski u tha kadetëve të rinj se me përkushtim maksimal gjatë katër viteve të ardhshme, kadetët do të mësojnë të marrin vendime kyçe për mbrojtjen dhe sigurinë e shtetit, duke justifikuar kështu besimin e qytetarëve.

“Prandaj, mësoni dhe përparoni vazhdimisht. Bëhuni ekip, respektoni njëri-tjetrin dhe mos harroni kurrë se forca e ushtrisë nuk qëndron vetëm te aftësitë e individit, por edhe te uniteti dhe besimi ndërmjet pjesëtarëve të saj”, tha Vlado Misajllovski, Ministrer i Mbrojtjes

Këtë vit, në Akademinë Ushtarake janë regjistruar gjithsej 34 kadetë në kuadër të gjeneratës së 30-të. Prej tyre, 28 kadetë, përkatësisht 20 meshkuj dhe 8 femra, janë për nevojat e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut, ndërsa 6 kadetë, përkatësisht 4 meshkuj dhe 2 femra, janë për Forcat e Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës.

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