33 zjarre të regjistruara në 24 orët e fundit në RMV

33 zjarre të regjistruara në 24 orët e fundit në RMV

Në 24 orët e fundit, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë regjistruar gjithsej 33 zjarre, njofton Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK).

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Sipas të dhënave të QMK-së, katër zjarre janë ende aktive, dy janë nën kontroll, ndërsa 27 janë shuar.

Zjarre aktive janë raportuar në komunat e Çashkës, Likovës dhe Prilepit.

Ndërkohë, zjarret në komunat e Studeniçanit dhe Kumanovës janë vënë nën kontroll.

Ekipet kompetente vijojnë të monitorojnë situatën dhe të ndërhyjnë në zonat ku zjarret mbeten aktive.

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