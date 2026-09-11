31 zjarre në ambiente të hapura gjatë 24 orëve të fundit, dy mbeten aktive
Gjatë 24 orëve të fundit, në vend janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në ambiente të hapura. Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK), dy prej tyre janë ende aktive, katër janë nën kontroll, ndërsa 25 janë shuar.
Një nga zjarret aktive është në territorin e Komunës së Makedonski Brodit, në afërsi të fshatit Belicë dhe lokalitetit Kajorec, ku është përfshirë nga flakët një pyll me kërcell të ulët dhe pyll i përzier.
Zjarri i dytë aktiv është në Komunën e Çuçer-Sandevës, pranë fshatit Brest dhe lokalitetit Ramno, ku po digjet një pyll i përzier.
Ndërkohë, nën kontroll janë zjarret pranë fshatit Bence në Komunën e Makedonski Brodit, pranë fshatit Tajmishte në Kërçovë, në deponinë komunale në Dellçevë, si dhe në afërsi të fshatit Kopanicë në Komunën e Sarajit.
“Zjarret në afërsi të fshatit Bence të Komunës së Makedonski Brodit, afër fshatit Tajmishte të Kërçovës, në deponinë komunale në Dellçevë dhe afër fshatit Kopanicë të Komunës së Sarajit janë nën kontroll”, njoftojnë nga QMK.