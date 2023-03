300 mln vende pune në botë mund të preken nga inteligjenca artificiale dhe ChatGPT

Rreth 300 milionë vende pune në mbarë botën mund të automatizohen në një farë mënyre nga vala më e re e inteligjencës artificiale që ka krijuar platforma si ChatGPT.

Në një raport të bankës Goldman Sachs, parashikohet se 18% e punës në botë mund të kompjuterizohet duke rrezikuar vendet e punës dhe efektet do të ndiheshin më thellë në ekonomitë e përparuara sesa tregjet në zhvillim.

“Kjo është pjesërisht për shkak se punëtorët e zyrave shihen të më të rrezikuar të zëvendësohen nga teknologjia se sa punëtorët e krahut. Punonjësit administrativë dhe avokatët pritet të jenë më të prekurit, ndërsa një efekt i vogël do të prek profesionet që kërkojnë punë fizike si ndërtimi, restaurimi etj.”, thuhet në raportin e ekonomistëve të Goldman Sachs.

Nëse inteligjenca artificiale “i përmbush aftësitë e saj të premtuara, tregu i punës mund të përballet me shkurtime të konsiderueshme”, shkruajnë ekonomistët, raporton CNN.

ChatGPT, i cili mund t’u përgjigjet kërkesave dhe të shkruajë ese, tashmë ka nxitur shumë biznese të rimendojnë se si njerëzit duhet të punojnë çdo ditë.

Këtë muaj, zhvilluesi i tij zbuloi versionin më të fundit të softuerit që qëndron pas robotit, GPT-4. Platforma ka impresionuar shpejt përdoruesit e hershëm me aftësinë e saj për të thjeshtuar kodimin, për të krijuar me shpejtësi një faqe interneti nga një skicë e thjeshtë dhe për të kaluar provimet me nota të larta.

/rtsh.al/