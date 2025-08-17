3 të vdekur, 8 të plagosur në të shtënat masive në një restorant të Nju Jorkut
Tre persona u vranë dhe tetë të tjerë u plagosën kur “të armatosur të shumtë” hapën zjarr brenda një restoranti në Brooklyn të Nju Jorkut të dielën, ndërsa vendi po mbyllej.
Në një konferencë për shtyp, komisionarja e Departamentit të Policisë së Nju Jorkut, Jessica Tisch, tha se policia iu përgjigj raporteve për të shtëna në Taste of the City Lounge në Franklin Avenue në Crown Heights pak para orës 3:30 të mëngjesit sipas orës lokale.
Viktimat që vdiqën u identifikuan si tre burra, të moshës 27, 35 vjeç, dhe një tjetër, mosha e të cilit nuk është përcaktuar ende. Tetë të tjerë që u plagosën u dërguan në spitalet aty pranë, megjithëse autoritetet nuk dhanë detaje mbi gjendjen e tyre, raporton KosovaPress.
Tisch deklaroi më tej se ishin të përfshirë “shumë persona që qëllonin” dhe ende nuk janë kapur, duke shtuar se hetuesit gjetën të paktën 36 gëzhoja nga “armë të shumëfishta” në vendngjarje.
“Aktualisht, kemi identifikuar 11 viktima të moshës nga 27 deri në 61 vjeç, tetë meshkuj dhe tre femra”, tha ajo.
Policia ka nisur një hetim për incidentin, raporton Anadollu.