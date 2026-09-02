27-vjeçari në Shkup e lidhi në pyll gruan dhe rrahu me shkop druri
Një ngjarje e rëndë është raportuar mbrëmë në polici. Një burrë e lidhi gruan e tij në një pemë në pyll dhe e sulmoi me një objekt të fortë.
Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, dje në orën 20:40 në Shkup, oficerët e policisë arrestuan personin me inicialet L.F.D. (27) nga Shkupi, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm nga gruaja e tij 21-vjeçare se ai e kishte sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare, dhe më vonë e kishte çuar në një zonë pyjore në rajonin e Shkupit, ku e kishte lidhur në një pemë dhe e kishte sulmuar me një objekt të fortë. /SHENJA/