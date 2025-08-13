24 vjet nga Marrëveshja e Ohrit

24 vjet nga Marrëveshja e Ohrit

Më 13 gusht 2001, në rezidencën presidenciale në Ohër, u nënshkrua Marrëveshja Kornizë e Ohrit – një dokument historik që i dha fund konfliktit të armatosur në Maqedoninë e Veriut dhe hapi një kapitull të ri për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në vend.

Sot, në 24-vjetorin e nënshkrimit, rikujtohet rëndësia e kësaj marrëveshjeje, e cila u arrit mes përfaqësuesve të qeverisë së atëhershme, liderëve politikë të shqiptarëve dhe ndërmjetësve ndërkombëtarë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Marrëveshja garantoi:

  • Përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në institucionet shtetërore dhe administratë

  • Përfaqësim proporcional të shqiptarëve në ushtri, polici dhe administratë

  • Decentralizim dhe kompetenca të zgjeruara për vetëqeverisjen lokale

  • Ndryshime kushtetuese, me qëllim sigurimin e barazisë së komuniteteve etnike

Qëllimi i Marrëveshjes Kornizë ishte ndërtimi i një shoqërie të qetë dhe të harmonizuar qytetare, me respekt të plotë për identitetin etnik dhe të drejtat e çdo qytetari.

Nënshkrues të kësaj marrëveshjeje ishin: kryetari i atëhershëm i Maqedonisë, Boris Trajkovski, kryeministri i atëhershëm, Lubço Georgievski, liderët e LSDM-së Branko Cërvenkovski, të PPD-së, Imer Imeri dhe ai i PDSH-së, Arbën Xhaferi.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI akuzon Izet Mexhitin për 20 vite keqmenaxhim dhe korrupsion në Çair

BDI akuzon Izet Mexhitin për 20 vite keqmenaxhim dhe korrupsion në Çair

VLEN: Ringjallëm shpirtin e MO-së me ligjin për përfaqësim të drejtë!

VLEN: Ringjallëm shpirtin e MO-së me ligjin për përfaqësim të drejtë!

Ukraina nën pushtimin rus/ Zelenksy dhe liderët europianë, takim ‘online’ me Trump

Ukraina nën pushtimin rus/ Zelenksy dhe liderët europianë, takim ‘online’ me Trump

Shtatë fshatra të djegura në Gramsh, zjarri ende jashtë kontrollit

Shtatë fshatra të djegura në Gramsh, zjarri ende jashtë kontrollit

Vazhdon ndalesa për qarkullim në rrugën R1106 Makedonski Brod – Shkup për shkak të zjarrit në Jasen

Vazhdon ndalesa për qarkullim në rrugën R1106 Makedonski Brod – Shkup për shkak të zjarrit në Jasen

Ministri Aliu me “Kabinet mobil” në Gostivar

Ministri Aliu me “Kabinet mobil” në Gostivar