22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

MARKETING

Njëzet e dy persona u raportuan të vdekur pasi një varkë migrantësh u shpëtua pranë ishullit grek të Kretës, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Sipas transmetuesit publik ERT, anija u pikas dje herët nga agjencia kufitare Frontex e BE-së dhe 26 personat në bord u transferuan në portin Kaloi Limenes.

Të mbijetuarit thanë se në bord ndodheshin 48 persona kur varka u nis nga Libia gjashtë ditë më parë.

Teksa anija është endur për ditë të tëra për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, 22 persona humbën jetën gjatë udhëtimit, ndërsa trupat e tyre u hodhën në det.

Dy persona të dyshuar si organizatorë të udhëtimit, të dy nga Sudani i Jugut dhe të moshës 19 deri në 21 vjeç, u identifikuan dhe u arrestuan nën dyshimin për trafikim njerëzish gjatë hetimeve paraprake.

MARKETING

