21-vjeçari përfundon në pranga, dyshohet se i shkaktoi lëndime të rënda një të mituri

21-vjeçari përfundon në pranga, dyshohet se i shkaktoi lëndime të rënda një të mituri

MPB ka njoftuar se më 01.08.2026, në orën 12:30, në Shkup, nëpunës policorë të SPB Shkup e kanë privuar nga liria V.H. (21) nga fshatin Idrizovë, rrethina e Shkupit, pas denoncimit paraprak të I.B. (44), se më 31.07.2026, në orën 23:50, në fsh. Idrizovë, V.H. i ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor djalit 15-vjeçar të denoncuesit, lidhur me prishjen e mëparshme të rendit dhe të qetësisë publike.

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Pas dokumentimit të plotë të rastit, Njësiti për Krim të Dhunshëm pranë SPB Shkup do të ngrejë kallëzim penal për kryerje të veprës penale „lëndim i rëndë trupor“, sipas nenit 131 të Kodit Penal.

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