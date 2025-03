20 zjarret më vdekjeprurëse në klubet e natës

Zjarri në një diskotekë në Koçan të Maqedonisë së Veriut i la të paktën 59 persona të vdekur e mbi 100 të tjerë të lënduar. Por, zjarret në diskoteka nuk janë shumë të rralla në botë.

Mediumi britanik, “Independent” i ka renditur 20 zjarret të mëdha ndonjëherë në diskoteka mbarë botën.

Prill 2024: Një zjarr në klubin e natës Masquerade në Stamboll të Turqisë i bllokoi punonjësit ndërsa vendi u mbyll për rinovime. Zjarri ndodhi në katin përdhes të një pallati banimi 16-katësh.

Tetor 2023: Një zjarr që u shkaktua në një klub nate në qytetin juglindor spanjoll të Murcias dhe u përhap në dy klube të tjera i la të vdekur 13 persona.

Janar 2022: Një klub nate në Sorong, në provincën Papua Perëndimore të Indonezisë, u dogj pasi dy grupe sulmuan njëri-tjetrin brenda ndërtesës. Nëntëmbëdhjetë njerëz humbën jetën.

Janar 2022: Një zjarr në klubin e natës Liv’s Yaouba në Yaounde, kryeqyteti i Kamerunit, shkaktoi shpërthime që i la të vdekur 17 njerëz. Qeveria tha se fishekzjarrët që u lëshuan ndezën çatinë dhe më pas zjarri u përhapet në zonat ku mbahej gazi i gatimit.

Dhjetor 2016: 36 njerëz vdiqën në një zjarr në një magazinë në Oakland, Kaliforni që ishte shndërruar në një vendbanim dhe hapësirë për ngjarje për artistët e quajtur “Anija fantazmë”. Zjarri, i cili shpërtheu gjatë një feste me muzikë dhe vallëzim elektronik, u zhvendos aq shpejt sa viktimat u bllokuan në katin e dytë të ndërtuar ilegalisht.

Tetor 2015: Një zjarr që shpërtheu gjatë ekspozimit të mjeteve piroteknike në klubin e natës Colectiv në kryeqytetin rumun, Bukuresht, vrau 64 persona dhe la rreth 190 të lënduar.

Janar 2013: Një zjarr i vrau mbi 200 njerëz në klubin e natës Kiss në qytetin e Santa Maria në Brazilin jugor. Hetuesit thanë se shkuma izoluese e zërit në tavan mori flakë dhe lëshoi gazra helmues që vranë shpejt ata që merrnin pjesë në festë.

Dhjetor 2009: Rreth 152 njerëz vdiqën kur një zjarr shpërtheu në klubin e natës Lame Horse në Perm në Rusi. Zjarri nisi kur një shfaqje e fishekzjarrëve të brendshme ndezi tavanin plastik të zbukuruar me degë.

Janar 2009: Një shfaqje e fishekzjarrëve në shtëpi pas një numërimi mbrapsht të Vitit të Ri ndezi një zjarr në klubin Santika në Bangkok, Tajlandë, duke vrarë 67 njerëz dhe duke plagosur shumë të tjerë. Viktimat vdiqën nga djegiet, thithja e tymit dhe nga turma.

Shtator 2008: Një zjarr vrau 44 njerëz në klubin e natës të bllokuar “King of Dancers” në Shenzhen të Kinës kur shpërthyen fishekzjarrët që ndezën tavanin.

Dhjetor 2004: Në Buenos Aires, Argjentinë, një zjarr vrau 194 njerëz në klubin e mbushur me njerëz pasi një flakë ndezi tavanin. Pronari i klubit, Omar Chaban, u dënua me 20 vjet burgim për shkaktimin e zjarrit vdekjeprurës dhe për ryshfet. Të tjerët morën dënime më të lehta.

Shkurt 2003: Një zjarr në klubin e natës “Station” në Ëest Ëarëick, Rhode Island, në Shtetet e Bashkuara, vrau 100 njerëz dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë. Fishekzjarrët e përdorura nga grupi i vunë flakën shkumës së ndezshme brenda klubit.

Dhjetor 2000: Një zjarr që u shkaktua për shkak të një gabimi i vrau 309 njerëz në një diskotekë në qytetin qendror kinez të Luoyang.

Tetor 1998: Një sulm zjarrvënës kundër një diskoje të mbipopulluar rinore në qytetin suedez Goteborg vrau 63 persona dhe la rreth 200 të lënduar. Katër persona u dënuan më vonë nga ligji për ndezjen e zjarrit.

Mars 1996: Një zjarr në Ozone Disco Pub në Quezon City, Filipine, i vrau 162 njerëz. Një pjesë e madhe e viktimave ishin studentë që bënin festë për të shënuar fundin e vitit akademik.

Mars 1990: Një sulm me zjarr në klubin e natës Happy Land në lagjen Bronx të New Yorkut vrau 87 njerëz. Zjarri nisi kur një burrë i zemëruar me të dashurën e tij hodhi benzinë në daljen e vetme të klubit dhe i vuri flakën, më pas bllokoi portën e përparme metalike, kështu që njerëzit mbetën të bllokuar.

Dhjetor 1983: Një zjarr në sallën e vallëzimit Alcala në Madrid, Spanjë, la të vdekur 78 persona dhe më shumë se 20 të lënduar.

Maj 1977: Një zjarr në klubin e darkës “Beverly Hills” në Southgate, Kentucky, vrau 165 njerëz dhe lëndoi më shumë se 200 të tjerë.

Nëntor 1942: Zjarri më vdekjeprurës i një klubi nate në historinë e SHBA-së vrau 492 njerëz në “Cocoanut Grove” të Bostonit. Zjarri në atë që kishte qenë një nga pikat më të rëndësishme të natës në Boston, bëri që të shtoheshin kërkesat për sisteme të reja ajrosjeje dhe dalje më të qasshme.

Prill 1940: Një zjarr ndezi myshkun dekorativ spanjoll që mbulonte tavanin e klubit të natës “Rhythm” në Natchez, Misisipi, duke i vrarë 209 njerëz. Dritaret ishin mbyllur për të mos lejuar që njerëzit të hynin fshehurazi.

/Koha.net/

MARKETING