20 studentë nga Gaza do të udhëtojnë drejt Irlandës pas fitores së betejës për marrjen e vizave
Njëzet studentë nga Gaza po përgatiten të udhëtojnë drejt Irlandës për të shfrytëzuar mundësitë e studimit me bursa, pasi kanë siguruar vizat, në një rast që ka vënë në qendër të vëmendjes mbështetjen e qeverisë irlandeze për palestinezët, transmeton Anadolu.
Sipas raportit nga gazeta britanike The Guardian, grupi pritet të largohet nga enklava palestineze gjatë së hënës, nën kontrolle të rrepta izraelite dhe të udhëtojë përmes Jordanisë drejt Dublinit, ku do të ndjekë studimet në universitetet irlandeze.
Një grup tjetër pritet t’i bashkohet atij muajin e ardhshëm pasi evakuimi vjen pas një fushate katërmujore për të përmbysur vendimin e Ministrisë irlandeze të Drejtësisë, e cila kishte refuzuar vizat për më shumë se 60 studentë nga Gaza, të cilëve u ishin ofruar bursa studimi në Irlandë.
Vendimi shkaktoi reagime të ashpra nga partitë opozitare dhe aktivistët pro-palestinezë, të cilët akuzuan ministrinë se po tradhtonte traditën e solidaritetit të vendit me palestinezët.
Qeveria ndryshoi qëndrim javën e kaluar, pasi Gjykata e Lartë në Dublin urdhëroi ministrinë ta rishqyrtonte vendimin. Ministri i Drejtësisë, Jim O’Callaghan, miratoi 48 viza.
Grupi i parë i studentëve pritet të mbërrijë në Irlandë të martën, ndërsa pjesa tjetër në fund të dhjetorit.
“Janë ndjenja të përziera, të cilat ende nuk arrij t’i përshkruaj plotësisht”, tha Amir Alareer, 26 vjeç, i cili do të studiojë sigurinë kibernetike dhe inteligjencën artificiale në Kolegjin Universitar Dublin, në një deklaratë me postë elektronike për gazetën britanike në prag të largimit nga Gaza.
“Ka shpresë dhe lehtësim pas muajsh pritjeje dhe përpjekjesh për ta arritur këtë moment. Por është e vështirë të ndiej gëzim të plotë kur po e lë familjen time pas në Gaza dhe kur 28 studentë të tjerë, të cilët kanë të njëjtat viza dhe ndajnë të njëjtat ëndrra, ende ndodhen këtu duke pritur”, shtoi ai.