2 ushtarë dhe 6 civilë të vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë të ditur se sulmet iraniane kanë vrarë dy pjesëtarë të ushtrisë dhe gjashtë civilë, si dhe kanë plagosur 158 të tjerë që nga fillimi i luftës SHBA-Iran në fund të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore sot interceptuan 13 raketa balistike dhe 27 dronë nga Irani.
Që nga fillimi i sulmeve iraniane më 28 shkurt, sipas ministrisë, sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit kanë përballuar 327 raketa balistike, 15 raketa lundruese dhe 1.699 dronë.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar ofensivën e përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani rreth 1.300 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.